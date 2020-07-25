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Охранник избил водителя скорой помощи из-за парковки 

Юрий Столбов 1 час назад
Охранник Филатовской больницы напал на водителя скорой из-за парковки. Чоповцу не понравилось, где стоит машина и он попросил ее передвинуть.
В администрации больницы подтвердили, что водитель был не прав. Он припарковался в запрещенном месте, а также отказался пройти дезинфекцию транспорта — она положена после каждой перевозки пациента. Но и к действиям охранника у руководства есть претензии, в больнице проводят служебную проверку, сотрудники ЧОПа и свидетели ситуации уже дали пояснения полиции. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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