Охранник избил водителя скорой помощи из-за парковки 

Охранник Филатовской больницы напал на водителя скорой из-за парковки. Чоповцу не понравилось, где стоит машина и он попросил ее передвинуть.

В администрации больницы подтвердили, что водитель был не прав. Он припарковался в запрещенном месте, а также отказался пройти дезинфекцию транспорта — она положена после каждой перевозки пациента. Но и к действиям охранника у руководства есть претензии, в больнице проводят служебную проверку, сотрудники ЧОПа и свидетели ситуации уже дали пояснения полиции. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.