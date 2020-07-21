В сети появилось видео с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей на трассе под Анапой в понедельник, 20 июля. На записи видно, как водитель открытого внедорожника, в салоне которого находились люди, не справился с управлением при прохождении очередного поворота. Машину занесло, и она оказалась на обочине, где перевернулась на крышу. За мгновение до этого пассажиров буквально выкинуло в придорожный кювет.
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
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