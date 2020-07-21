В Мексике любопытный дикий медведь вышел на пешеходную тропу, обнюхал туристку, позволил ей сфотографироваться с собой и вернулся в лес. На видео встречи с животным обратило внимание издание Daily Mail. В субботу, 18 июля, три туристки решили прогуляться по пешеходной тропе одного из национальных заповедников Мексики. Внезапно из чащи леса появился черный медведь и подошел к одной из них. Он встал на задние лапы, прижался к девушке и начал обнюхивать ее голову.
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Читайте также