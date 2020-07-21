СМИ: у станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв 

Взрыв прогремел в Киеве возле станции метро "Минская". Видеозапись момента взрыва опубликована во вторник на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.
Пресс-служба управления полиции в Киеве сообщила, что взрывотехники по результату проверки сообщения о заминировании площади у метро, "обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".
"Остатки изъяты на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию", — говорится в сообщении.