В американском Чикаго полицейские на черном внедорожнике не остановились, когда протестующие встали перед их машиной. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». «Сотрудники полиции американского Чикаго просто давят протестующих, которые мешают проезду их внедорожника», — отмечается в подписи к видео. На кадрах видно, как машина едет прямо на людей. В ответ они начали кричать и бить по колесам и корпусу автомобиля.
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
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