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Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Полицейский из американского города Коко-Бич, штат Флорида, спас плававшего на бодиборде мальчика от нападения акулы. На видео спасения обратило внимание издание New York Post.
В четверг, 16 июля, полицейский Адриан Косицки (Adrian Kosicki) в свободное от службы время проходил вместе с женой мимо пирса и заметил акулу, которая приближалась к маленькому мальчику. Ребенок плавал на бодиборде на отмели недалеко от берега.
На снятой очевидцем записи видно, как Косицки быстро залез в воду и вытащил мальчика на берег. К этому моменту акула подобралась на опасно близкое расстояние и находилась менее чем в метре от ребенка. О спасении мальчика сообщила местная полиция на своей странице в Facebook.
Видео , Коко-Бич
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