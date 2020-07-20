Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео 

Полицейский из американского города Коко-Бич , штат Флорида, спас плававшего на бодиборде мальчика от нападения акулы. На видео спасения обратило внимание издание New York Post.

В четверг, 16 июля, полицейский Адриан Косицки (Adrian Kosicki) в свободное от службы время проходил вместе с женой мимо пирса и заметил акулу, которая приближалась к маленькому мальчику. Ребенок плавал на бодиборде на отмели недалеко от берега.

На снятой очевидцем записи видно, как Косицки быстро залез в воду и вытащил мальчика на берег. К этому моменту акула подобралась на опасно близкое расстояние и находилась менее чем в метре от ребенка. О спасении мальчика сообщила местная полиция на своей странице в Facebook.