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На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана 

Юрий Столбов 1 час назад
На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана. В воскресенье утром раздался мощный взрыв, после чего над кратером поднялся огромный столб черного дыма.
В воздух выбросило пепел и песок. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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