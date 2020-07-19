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На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана
Юрий Столбов
1 час назад
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На итальянском острове Стромболи произошло извержение вулкана. В воскресенье утром раздался мощный взрыв, после чего над кратером поднялся огромный столб черного дыма.
В воздух выбросило пепел и песок. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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