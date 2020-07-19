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Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Около 80 мигрантов устроили массовую драку на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Участники конфликта перекрыли часть дороги и начали кидаться камнями.
По словам местной жительницы Ксении, которая стала очевидцем произошедшего, конфликт начался возле магазина «Монетка», а затем участники потасовки стали выходить на дорогу.
Как уточняет «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, в полицию поступило сообщение о крупной драке. Но прибывший на место наряд никого из участников конфликта на месте не застал.
Видео , МВД , Екатеринбург
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