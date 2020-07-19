Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео 

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Около 80 мигрантов устроили массовую драку на улице Пехотинцев в Екатеринбурге . Участники конфликта перекрыли часть дороги и начали кидаться камнями.

По словам местной жительницы Ксении, которая стала очевидцем произошедшего, конфликт начался возле магазина «Монетка», а затем участники потасовки стали выходить на дорогу.