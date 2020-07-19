Крис Эванс, сыгравший супергероя Капитана Америку в киновселенной Marvel, решил поддержать отважного мальчика. 6-летний Бриджер Уокер спас свою младшую сестру от огромной собаки. Когда он увидел, что на девочку бежит пес, он заслонил ее собой. В итоге сам получил множество ран. Сейчас мальчик скрывает свои шрамы за маской супергероя. Крис Эванс был тронут этой историей и он обратился к мальчику. Он заявил: «Нам нужны такие как ты!» и пообещал выслать мальчику настоящий щит Капитана Америки.
Крис Эванс пообещал подарок мальчику, спасшему от собаки сестру
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