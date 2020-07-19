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Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Учения авиации во время внезапной проверки российских войск, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и завершится 21 июля, попали на видео. Ролик публикует агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.
«Самолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа приведены в полную боевую готовность, а подразделения 58-й армии организовали круговую оборону аэропорта Беслан», — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах самолеты МиГ-23 один за другим взлетают в воздух и отрабатывают маневры в составе сложных воздушных групп.
Видео , Владимир Путин
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