Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео 

Учения авиации во время внезапной проверки российских войск, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и завершится 21 июля, попали на видео. Ролик публикует агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

«Самолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа приведены в полную боевую готовность, а подразделения 58-й армии организовали круговую оборону аэропорта Беслан», — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах самолеты МиГ-23 один за другим взлетают в воздух и отрабатывают маневры в составе сложных воздушных групп.