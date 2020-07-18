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Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео 

Юрий Столбов 49 минут назад
Жительница Сингапура сняла на видео, как две крысы устроили поединок на глазах у кота. На запись обратил внимание портал Bored Panda. 8 июля женщина под ником Cheez Goh опубликовала в Facebook видео с крысами и предложила зрителям угадать, за кем в итоге погнался кот. На кадрах крысы дерутся в одном из жилых домов. Кот стоит поодаль и терпеливо наблюдает за их битвой. Видео прерывается, когда грызуны разбегаются в разные стороны.
Видео , Сингапур
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