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Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Министерство обороны показало видео начала внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и завершится 21 июля. Соответствующие кадры доступны на YouTube-канале ведомства.
На распространенном ролике запечатлено, как полковнику передают распоряжение начальника Генерального штаба для командующего войсками Южного военного округа о начале проведения боевой проверки. Также на кадрах заметно, как военные сухопутных войск на танках и бронетранспортерах выезжают с территории военной части. С вертолета снят момент учений с кораблями.
Видео , Владимир Путин , Министерство обороны , Генштаб
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