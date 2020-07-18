Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео 

Министерство обороны показало видео начала внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и завершится 21 июля. Соответствующие кадры доступны на YouTube-канале ведомства.
На распространенном ролике запечатлено, как полковнику передают распоряжение начальника Генерального штаба для командующего войсками Южного военного округа о начале проведения боевой проверки. Также на кадрах заметно, как военные сухопутных войск на танках и бронетранспортерах выезжают с территории военной части. С вертолета снят момент учений с кораблями.