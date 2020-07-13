Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, станцевала на камеру в откровенном наряде. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте. На видео видно как знаменитость и ее друг выполняют танцевальные движения под музыку на улице в центре Москвы. Кафельникова надела объемный жакет цвета хаки поверх неонового бюстгальтера, велосипедки в тон наряду и белые кеды. «Сделай это», — подписала она пост.
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
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