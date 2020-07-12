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Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии 

Юрий Столбов 1 час назад
В сети появились кадры разгона протестующих в Белграде полицейскими. Их опубликовало Ruptly.
На видео показано, как собравшихся перед зданием Национального собрания в столице Сербии разгоняют силовики, вооруженные дубинками.
8 июля президент Сербии Александр Вучич обвинил в беспорядках иностранные спецслужбы. По его словам, разбираться в ситуации, в том числе искать виновных среди иностранных спецслужб, будет сербская полиция. Сербский лидер связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова.
Видео , Александр Вучич , ЕС , Сербия
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