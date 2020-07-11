Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео 

В таиландской провинции Накхонратчасима трехметровая кобра напугала буддийского монаха и помешала ему играть на компьютере. Видео, снятое очевидцем, опубликовал Newsflare.

50-летний монах Ваттана заметил змею, когда та проползла мимо его ноги. «Она полностью сливалась с тенью, — объяснил он. — Когда я ее заметил, у меня чуть инфаркт не случился».

Ему пришлось вызвать змееловов, которые обнаружили, что пресмыкающееся затаилось за жестким диском. Они извлекли его, положили в большую пластиковую бутыль из-под воды и позднее выпустили в безопасном месте.

«Я уверен, что если бы я ее не увидел, она бы меня ужалила, — говорит Ваттан