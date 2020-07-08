Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео 

Полиция Нидерландов смогла найти самодельную тюрьму с камерой пыток благодаря рассекреченной переписке из зашифрованной сети EncroChat. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, стражи порядка обнаружили на одном из телефонов, подключенных к сети, данные о «комнате для процедур» и ее фотографии, а также информацию о личностях потенциальных жертв. Их предупредили, а потому злоумышленники не успели использовать пыточную комнату до рейда полиции.

Сама камера попала на видео. Сообщалось, что она была сделана из звукоизолированных транспортных контейнеров на складе в деревне Воувсе Плантаж (Wouwse Plantage) вблизи голландско-бельгийской границы. Внутри импровизированной камеры находились стоматологический стул, наручники, плоскогубцы и скальпели. «Эти инструменты, скорее всего, предназначались для пыток жертв или, по крайней мере, для оказания на них психологического давления», — заявил представитель голландской полиции.