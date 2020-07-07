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Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео 

Юрий Столбов 56 минут назад
Пассажирский автобус, перевозивший в том числе абитуриентов, упал с моста в водохранилище. Это произошло в городе Аньшунь в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает издание Global Times. В сети появились кадры с места происшествия, их опубликовали в Telegram-канале «Последнее китайское предупреждение».
Инцидент произошел во вторник около 11:45 по местному времени (6:45 мск). Неожиданно автобус опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения на мосту и упал в водохранилище. Причина, по которой это произошло, устанавливается.
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