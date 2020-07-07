Следственный комитет опубликовал видео, на котором издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Пётр Верзилов проходит на допрос. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 330.2 УК России («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство»). Ранее при обыске по уголовному делу о несанкционированных акциях у Верзилова нашли действующий паспорт гражданина Канады.
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Видео , Петр Верзилов , СКР
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