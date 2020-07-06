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Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы сняли на камеру, как бегемоты незаметно прошли мимо крокодилов и пронесли на своих спинах птиц. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.
На кадрах, размещенных в воскресенье, 5 июля, детеныши бегемотов прошли по берегу водоема с маленькими птицами на спинах. Затем они бесстрашно приблизились к группе крокодилов, отдыхающих на суше. Больше минуты животные обнюхивали опасных рептилий и оставались незамеченными. Вскоре один из крокодилов проснулся и отбежал в сторону.
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