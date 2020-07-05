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Российский космонавт сфотографировал комету с МКС 

Юрий Столбов 1 час назад
оссийский космонавт Иван Вагнер сфотографировал ярчайшую за последние семь лет комету. Фото, сделанное с борта МКС, он выложил в Twitter.
Имя этой кометы — NEOWISE, ее открыли весной 2020 года. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.
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