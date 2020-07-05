Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии

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Одной из причин, по которым в Германии была зафиксирована низкая смертность от коронавируса, является то, что в стране меньшее количество поколений живет под одной крышей. Об этом заявил эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.

По его словам, традиции проживания людей преклонного возраста с семьей более характерны для южных стран.

— В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи, — пояснил специалист.

Кроме того, Курт отметил вовремя укрепленную немецкую систему здравоохранения и меры по сокращению распространения коронавируса с целью защитить особо уязвимые группы населения, сообщает портал Free News.