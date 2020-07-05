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Врач назвал неожиданный фактор низкой смертности от коронавируса в Германии 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Фото: pixabay.com/ru
Одной из причин, по которым в Германии была зафиксирована низкая смертность от коронавируса, является то, что в стране меньшее количество поколений живет под одной крышей. Об этом заявил эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.
По его словам, традиции проживания людей преклонного возраста с семьей более характерны для южных стран.
— В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи, — пояснил специалист.
Кроме того, Курт отметил вовремя укрепленную немецкую систему здравоохранения и меры по сокращению распространения коронавируса с целью защитить особо уязвимые группы населения, сообщает портал Free News.
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Видео , Наука и техника , Гарвардский университет , Германия
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