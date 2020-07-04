Производители мороженого «Радуга» опровергли связь с ЛГБТ-движением 

Производители разноцветного мороженого "Радуга" опровергли связь с ЛГБТ-движением. В компании заявили, что выступают за традиционные семейные ценности.

Так они отреагировали на жалобу главы Союза женщин России Екатерины Лаховой на имя президента о том, что в рекламе присутствует символика ЛГБТ, в том числе и у мороженого.

Речь о нетрадиционном сообществе зашла из-за того, что в конце июня на здании посольства США в Москве появился радужный флаг. Его повесили в знак борьбы за права сексуальных меньшинств. Это вызвало возмущение некоторых граждан.

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