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Производители мороженого «Радуга» опровергли связь с ЛГБТ-движением 

Юрий Столбов 1 час назад
Производители разноцветного мороженого "Радуга" опровергли связь с ЛГБТ-движением. В компании заявили, что выступают за традиционные семейные ценности.
Так они отреагировали на жалобу главы Союза женщин России Екатерины Лаховой на имя президента о том, что в рекламе присутствует символика ЛГБТ, в том числе и у мороженого.
Речь о нетрадиционном сообществе зашла из-за того, что в конце июня на здании посольства США в Москве появился радужный флаг. Его повесили в знак борьбы за права сексуальных меньшинств. Это вызвало возмущение некоторых граждан.
Подробнее — на телеканале Москва 24.
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