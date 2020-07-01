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Пожар на Новорижском шоссе попал на видео 

Юрий Столбов 35 минут назад
Пожар произошел в районе Новорижского шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «На видео видно» в среду, 1 июля.
На кадрах, опубликованных в Сети, виден густой черный дым.
Отмечается, что загорелся ангар.
Видео , Москва
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