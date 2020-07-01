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Егор Крид и Нюша запустили челлендж в соцсетях 

Юрий Столбов 2 часа назад
Новый клип, как старт флешмоба — это уже традиция для музыкантов. Егор Крид и Нюша запустили челлендж в соцсетях, запостив видео на совместную песню.
Клип снят по всем правилам самоизоляции. Самые интересные кадры — в программе "Сеть".
Видео , Крид
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