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Егор Крид и Нюша запустили челлендж в соцсетях
Юрий Столбов
2 часа назад
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Новый клип, как старт флешмоба — это уже традиция для музыкантов.
Егор Крид
и Нюша запустили челлендж в соцсетях, запостив видео на совместную песню.
Клип снят по всем правилам самоизоляции. Самые интересные кадры — в программе "Сеть".
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