Момент падения дерева на машины попал на видео 

По меньшей мере четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате падения дерева на легковые автомобили марки "Лада" и Renault на Институтском проспекте в Санкт-Петербурге во вторник. Об этом сообщает видеоагентство Ruptly. Причиной происшествия стал штормовой ветер и ливни, обрушившиеся на северную столицу. В результате непогоды были также повалены дорожные знаки и рекламные щиты в разных районах Петербурга.

На кадрах видеонаблюдения видно, как огромное дерево наклоняется над проезжей частью, после чего падает на крышу одного из проезжающих автомобилей.