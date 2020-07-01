Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео 

Юрий Столбов 28 минут назад
Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео. Ролик во вторник, 30 июня, публикует РЕН ТВ.
На кадрах видно, как нетрезвый сотрудник, представляющийся Игорем Мыльниковым, развязно общается с полицейским, которому предлагает проверить в интернете, кто он (Мыльников) такой. На помощь коллеге приходит еще один полицейский, который просит собеседника успокоиться и снять ремень.
Дебошир подчиняется, но затем бьет сотрудника по ноге и лезет в драку. В результате полицейский применяет силу и валит агрессивного мужчину на пол.
Видео , Генпрокуратура РФ , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Перезапуск Крыма»: Франция о полуострове в составе РФ
«Перезапуск Крыма»: Франция о полуострове в составе РФ
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его экс— соведущей
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его экс— соведущей
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
Видео
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
«Развернулась борьба»: адвокат Ефремова о новом потерпевшем
00:54
«Развернулась борьба»: адвокат Ефремова о новом потерпевшем
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение