Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео 

Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео. Ролик во вторник, 30 июня, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как нетрезвый сотрудник, представляющийся Игорем Мыльниковым, развязно общается с полицейским, которому предлагает проверить в интернете, кто он (Мыльников) такой. На помощь коллеге приходит еще один полицейский, который просит собеседника успокоиться и снять ремень.

Дебошир подчиняется, но затем бьет сотрудника по ноге и лезет в драку. В результате полицейский применяет силу и валит агрессивного мужчину на пол.