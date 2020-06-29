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Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком» 

Юрий Столбов 58 минут назад
Ренато Авилес, также известный в социальных сетях как "дурашливый и обворожительный Человек-паук", в субботу устроил фуршет для жителей коммуны Макул в чилийском Сантьяго в разгар пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщает видеоагентство Ruptly.
Местный Человек-паук решил организовать фуршет со множеством угощений, предоставленных и приготовленных добровольцами для нуждающихся граждан. На кадрах видно, как Авилес танцует, а участники мероприятия подбадривают его. Также можно увидеть процесс приготовления пищи и то, как жители выстраиваются в очереди, чтобы получить свою порцию угощений.
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