Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком» 

Ренато Авилес, также известный в социальных сетях как "дурашливый и обворожительный Человек-паук", в субботу устроил фуршет для жителей коммуны Макул в чилийском Сантьяго в разгар пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщает видеоагентство Ruptly.

Местный Человек-паук решил организовать фуршет со множеством угощений, предоставленных и приготовленных добровольцами для нуждающихся граждан. На кадрах видно, как Авилес танцует, а участники мероприятия подбадривают его. Также можно увидеть процесс приготовления пищи и то, как жители выстраиваются в очереди, чтобы получить свою порцию угощений.