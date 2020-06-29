Футболистки «Чикаго» Джули Эртц и Кейси Шорт разрыдались во время исполнения национального гимна США перед матчем против «Вашингтон Спирит» (1:2). Видео размещено в Twitter журналистки Кристы Руч. Спортсменки эмоционально отреагировали на акцию в поддержку движения Black Lives Matter (Жизнь чернокожих имеет значение), в рамках которой участники встреч встают на одно колено. Эртц и Шорт обнялись и не смогли сдержать слез.
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
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