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На проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль 

Юрий Столбов 1 час назад
На проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль. Пылающая машина попал в объективы видеорегистраторов.
Известно, что внедорожник загорелся в районе дома номер 101. Прибывшие на место спасатели потушили огонь.
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