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Один человек пострадал в перестрелке на Алтуфьевском шоссе 

Юрий Столбов 24 июня 2020
В перестрелке на Алтуфьевском шоссе ранен один человек. Об этом сообщают СМИ.
Около 30 человек задержаны, некоторые из них были вооружены. Правоохранители проводят спецоперацию в кальянной "Отрада Лаунж". Работает также ОМОН.
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