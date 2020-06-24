Один человек пострадал в перестрелке на Алтуфьевском шоссе 

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В перестрелке на Алтуфьевском шоссе ранен один человек. Об этом сообщают СМИ.

Около 30 человек задержаны, некоторые из них были вооружены. Правоохранители проводят спецоперацию в кальянной "Отрада Лаунж". Работает также ОМОН.