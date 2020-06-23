Протестующие в США попытались свалить памятник седьмому американскому президенту Эндрю Джексону около Белого дома. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «РИА Новости». На кадрах видно, как протестующие тянут памятник в виде коня и сидящего на нем лидера США за накинутые веревки. Постамент исписан граффити разных цветов, в том числе нецензурными словами. Отмечается, что протестующим помешала полиция.
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Видео , Эндрю Джексон , РИА Новости , США
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