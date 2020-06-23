В Индонезии соседи одной семьи решили помочь ей с переездом и перенесли дом на руках. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Как есть». Семья продала участок и собиралась переехать на новое место жительства, забрав с собой дом. На помощь пришли соседи — они собрались большой толпой, подняли здание (конструкция это позволяет) и перенесли его. На видео видно, как не менее сотни людей несут здание высотой примерно в три этажа. Во главе процессии идет командир, который размахивает белым платком и подает сигналы по ходу движения.
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
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