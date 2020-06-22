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Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео 

Юрий Столбов 38 минут назад
В одном из африканских заповедников жираф погнался за джипом с туристами и напугал их. На видео с животным обратило внимание издание Mid-day. В пятницу, 19 июня, офицер Индийской лесной службы Судха Рамен (Sudha Ramen) опубликовал в Twitter запись, на которой видно, как жираф бежит за сафари-джипом. Видео он нашел в Facebook и опубликовал в просветительских целях. Постепенно животному удается сравняться с транспортным средством, и даже опередить его. Обогнав автомобиль, животное остановилось и развернулось, чтобы увидеть пассажиров.
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