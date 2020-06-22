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Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео 

Юрий Столбов 3 часа назад
Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) обработал дверную ручку автомобиля перед тем, как из него вышел президент России Владимир Путин. Действия телохранителя попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Life Shot. На кадрах видно, как к автомобилю главы государства подходит телохранитель с санитайзером в руке. Он сначала обработал им дверную ручку, а затем открыл дверь Путину. Когда президент вышел из машины, сотрудник ФСО отошел в сторону.
Видео , Владимир Путин , Федеральная служба охраны
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