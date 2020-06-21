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Опубликовано видео смерча в Крыму 

Юрий Столбов 1 час назад
В Крыму очевидцы увидели смерч. Огромный вихрь поднимался прямо до облаков. На ролике, размещенном в социальных сетях, видно, что смерч появился в поле.
Видео , Республика Крым
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