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Опубликовано видео смерча в Крыму
Юрий Столбов
1 час назад
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В
Крыму
очевидцы увидели смерч. Огромный вихрь поднимался прямо до облаков. На ролике, размещенном в социальных сетях, видно, что смерч появился в поле.
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Республика Крым
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