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Лидер группы Uma2rman опубликовал видео своего ограбленного дома 

Юрий Столбов 1 час назад
Лидер российской музыкальной группы Uma2rman Владимир Кристовский рассказал, что неизвестные ограбили его дом в Химках, пока он с семьей был на даче. Соответствующие кадры музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте. По словам Кристовского, злоумышленники забрались в коттедж через окно на первом этаже, а затем поднялись в спальню и вскрыли там сейф с оружием. «Я когда уезжал, специально сделал надпись: "Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время!"», — рассказал артист.
Видео , Владимир Кристовский , Химки
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