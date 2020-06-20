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Протестующие в США осквернили и повалили памятник Вашингтону 

Юрий Столбов 1 час назад
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. Об этом сообщает CBS News, видео инцидента опубликовали пользователи Twitter. Вечером 18 июня несколько десятков человек собрались у памятника и изрисовали его граффити с обвинениями Вашингтона в расизме и упоминаниями погибшего после ареста чернокожего Джорджа Флойда. Голову статуи обмотали американским флагом и подожгли.
Видео , Джордж Вашингтон , CBS , США
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