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Спасение лося попало на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В городе Бор Нижегородской области спасатели выручили лося, попавшего в крайне затруднительное положение. Лось провалился в емкость, вкопанную в землю. Ситуацию усугубило то, что бак был заполнен водой.
Видео , Нижегородская Область
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