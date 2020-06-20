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Спасение лося попало на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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В городе Бор
Нижегородской области
спасатели выручили лося, попавшего в крайне затруднительное положение. Лось провалился в емкость, вкопанную в землю. Ситуацию усугубило то, что бак был заполнен водой.
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