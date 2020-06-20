В Москве после генеральной репетиции парада Победы танки проехали перед посольством США и попали на видео. Ролик в субботу, 20 июня, публикует Telegram-канал Life Shot. На кадрах видна колонна танков Т-90М и Т-14 («Армата»), которая прошла перед окнами посольства после участия в подготовке к праздничному мероприятию. За проездом боевой техники возле дипломатического представительства наблюдал сотрудник полиции. Проезд гражданского транспорта во время прохождения по Новинскому бульвару военной техники был закрыт.
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
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