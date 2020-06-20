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Генеральная репетиция парада Победы попала на видео 

Юрий Столбов 18 минут назад
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы. Колонна военной техники и авиация попали на видео. Ролик в субботу, 20 июня, публикует Telegram-канал «Подъем». На кадрах видны воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Самолеты пролетели, оставив позади себя аэрозольный след в виде цветов российского флага. Также видна колонна военной техники, идущая по Кремлевской набережной, в которой проехали танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2.
Видео , Москва
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