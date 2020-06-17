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Россиянин отбился велосипедом от медведя и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
На Камчатке медведь напал на двух туристов, один из них отбился от животного велосипедом. Видео инцидента, снятое с автомобильного видеорегистратора, опубликовало информационное агентство «Кам 24». Согласно информации краевого учреждения «Служба по охране животного мира», ролик был снят в районе 108-го километра трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково. Информация об инциденте поступила в ведомство вечером в минувшую пятницу, 12 июня.
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