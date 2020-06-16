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Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Автомобиль на скорости врезался в шлагбаум в подмосковной деревне Потапово. По некоторым данным, водитель был в нетрезвом состоянии. Также у машины не работала одна фара.
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