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Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Автомобиль на скорости врезался в шлагбаум в подмосковной деревне Потапово. По некоторым данным, водитель был в нетрезвом состоянии. Также у машины не работала одна фара.
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