Туристка устроила тренировку в откровенном купальнике на пляже на острове Бали в то время, как в нескольких метрах от нее местные жители готовились к проведению религиозной церемонии. Внимание на ролик, снятый одним из очевидцев, обратило Daily Mail. На видео видно, как девушка делает приседания на фоне моря, пока ее с разных ракурсов снимает на камеру подруга. В то же время неподалеку от них несколько женщин в традиционной одежде готовят алтарь для проведения индуистской религиозной церемонии.
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
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