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Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении рецидивиста, напавшего на полицейского в пьяном состоянии. Происшествие попало на видео, снятое приятелем агрессивного мужчины. Полицейские приехали по вызову о побоях и угрозах ножом. На месте гуляла агрессивная пьяная компания. После просьбы прекратить дебош, самый воинственный мужчина стал кидаться на сотрудника полиции и угрожал отнять огнестрельное оружие под беспокойные крики присутствующих в компании женщин.
Видео , Республика Татарстан
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