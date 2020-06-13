В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении рецидивиста, напавшего на полицейского в пьяном состоянии. Происшествие попало на видео, снятое приятелем агрессивного мужчины. Полицейские приехали по вызову о побоях и угрозах ножом. На месте гуляла агрессивная пьяная компания. После просьбы прекратить дебош, самый воинственный мужчина стал кидаться на сотрудника полиции и угрожал отнять огнестрельное оружие под беспокойные крики присутствующих в компании женщин.
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
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