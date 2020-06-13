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Мощная молния в Москве попала на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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Мощная молния в
Москве
попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Москва сейчас». Ролик был снят минувшей ночью в районе станции метро «Беляево».
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Москва
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