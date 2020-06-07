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Опубликовано видео спасения женщины из воды
Юрий Столбов
44 минуты назад
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Спасательную операцию провели на Овчинниковской набережной около Cадовнического моста. Девушка решила переплыть водоотводный канал. Но место выбрала неудачное.
Спасатели вовремя прибыли на место и спасли девушку.
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