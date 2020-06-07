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Опубликовано видео спасения женщины из воды 

Юрий Столбов 44 минуты назад
Спасательную операцию провели на Овчинниковской набережной около Cадовнического моста. Девушка решила переплыть водоотводный канал. Но место выбрала неудачное.
Спасатели вовремя прибыли на место и спасли девушку.
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