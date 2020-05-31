Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры из города Сунжа в Ингушетии, где прошла спецоперация по ликвидации вооруженных боевиков. Видео размещено на сайте ведомства.
На записи видно, что к месту происшествия прибыло несколько единиц военной техники, оперативники оцепили здание, в котором укрывались боевики. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ призвали террористов сдаться, но те отказались и открыли огонь. В какой-то момент укрытие боевиков загорелось, тушить его прибыл наряд МЧС.