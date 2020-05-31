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Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии 

Юрий Столбов 2 часа назад
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры из города Сунжа в Ингушетии, где прошла спецоперация по ликвидации вооруженных боевиков. Видео размещено на сайте ведомства.
На записи видно, что к месту происшествия прибыло несколько единиц военной техники, оперативники оцепили здание, в котором укрывались боевики. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ призвали террористов сдаться, но те отказались и открыли огонь. В какой-то момент укрытие боевиков загорелось, тушить его прибыл наряд МЧС.
Видео , ФСБ , НАК , МЧС , Республика Ингушетия
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