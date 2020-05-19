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Опубликовано видео со странным существом в консервах 

Юрий Столбов 1 час назад
Россияне обнаружили странное существо в банке консервированной рыбы «Килька в томате». Об этом сообщает URA.RU и публику снятое очевидцами видео.
Автор за кадром отмечает, что далеко не самую дешевую продукцию они купили в «Магните».
Видео , "Магнит"
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