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Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Кадры, снятые во время сафари, организованного фирмой Tim Brown Tours & Safari’s, были опубликованы в Youtube на канале Kruger National Park Videos.
В начале видео с бутылкой играет малолетний павиан. Он прикладывает ее ко рту, переворачивает и катает по земле. Неожиданно к нему подбегает обезьяна покрупнее, дает подзатыльник и отбирает игрушку. После недолгой борьбы детеныш ретируется, и бутылка оказывается в распоряжении у его обидчика. Он находит ей свое применение: медленно отталкивает от себя, растягиваясь по земле. По словам автора видео, можно было подумать, что павиан решил заняться йогой с бутылкой.
Видео , Дурбан
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