Жириновский без перчаток и маски попал на видео 

«По одному нужно, а не группой! Потом всех заразите к черту! Кхе! И здесь тоже много! Одна камера! Все! Остальных домой!» — произносит он на видеозаписи, которую опубликовало агенство, стоя при этом в защитных очках, но без медицинской маски и перчаток.

С 12 мая в Москве, как сообщал «Рамблер», вступил в силу запрет на пользование общественным транспортом и появление в общественных местах без защитных масок и перчаток.