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Жириновский без перчаток и маски попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился в здании Государственной думы без защитной маски и перчаток. Об этом сообщает РИА Новости.
«По одному нужно, а не группой! Потом всех заразите к черту! Кхе! И здесь тоже много! Одна камера! Все! Остальных домой!» — произносит он на видеозаписи, которую опубликовало агенство, стоя при этом в защитных очках, но без медицинской маски и перчаток.
С 12 мая в Москве, как сообщал «Рамблер», вступил в силу запрет на пользование общественным транспортом и появление в общественных местах без защитных масок и перчаток.
Видео , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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